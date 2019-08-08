توتنهام ينهي الميركاتو بضم سيسينيون ولوسيلسو

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده مع الثنائي الإنجليزي ريان سيسينيون جناح فولهام والأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو لاعب خط وسط ريال بيتيس خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب بيان توتنهام، فإن توتنهام ضم سيسينيون صاحب الـ19 عاما بعقد مدته 6 سنوات، فيما أشارت التقارير الصحفية إلى أن الصفقة بلغت قيمتها مقابل 30 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات.



ويتناسب سيسينيون مع فئة اللاعبين الذين يفضلهم مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فهو شاب ويتمتع بالحيوية ويمكنه اللعب في أكثر من مركز.



وسيعزز المنافسة مع داني روز لاعب منتخب إنجلترا الطامح للبقاء مع النادي اللندني.



لوسيلسو بدوره، انتقل إلى توتنهام من ريال بيتيس لمدة موسم على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند يمنحه حق شراء اللاعب مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، بحسب التقارير الصحفية.



وسجل لوسيلسو، الذي قضى الموسم الماضي في بيتيس على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان قبل أن يتعاقد معه النادي الإسباني بشكل دائم في أبريلنيسان الماضي، 16 هدفا في كافة المسابقات وصنع 6.



ويبدأ توتنهام، وصيف دوري أبطال أوروبا ورابع الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، مشواره في البريمييرليج هذا الموسم على أرضه لأول مرة منذ 2010 أمام أستون فيلا الوافد الجديد يوم السبت المقبل.