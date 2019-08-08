لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع الشناوي وعاشور

حرص الأرجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة قصيرة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الفري؛ لإعطائه بعض التعليمات الفنية؛ استعدادًا لمواجهة نادي إطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وطالب لاسارتي من الشناوي بذل قصارى جهده خلال المباراة المقبلة، بالإضافة إلى إعطائه بعض التعليمات الفنية التي تخص هجوم فريق الخصم.



وعقد الارجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة قصيرة مع حسام عاشور لاعب الفريق لإعطائه بعض التعليمات الفنية؛ استعدادًا لمواجهة نادي إطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

طالب لاسارتي من عاشور توزيع الكرة من وسط الملعب إلى الأطراف بشكل سريع وخلف مدافع الخصم.