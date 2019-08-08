تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

يبدأ مانشستر سيتي رحلة الحفاظ على لقب البريميرليج، بعد غد السبت، عندما يحل ضيفا على نظيره وست هام يونايتد، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد لندن الأولمبي" ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.



ويحاول السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، العودة إلى مانشستر بأول ثلاث نقاط هذا الموسم، لكن الأمر لن يكون سهلا أمام الفريق اللندني تحت قيادة مانويل بليجريني على أرضه، والذي أنهى الموسم الماضي فى المركز العاشر برصيد 52 نقطة،



ويدخل السيتيزينز بمعنويات تبدو أفضل بعدما حقق لقب "الدرع الخيرية" يوم الأحد الماضي على حساب وصيفه ليفربول، بركلات الترجيح، لكنه سيفتقد جهود نجمه الألماني ليروي ساني بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الريدز.



ونشرت شبكة "هو سكورد" العالمية التشكيل المتوقع للفريقين لخوض المباراة، وفقا لآخر التقارير، والذي جاء على النحو التالي:



ـ وست هام

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.



الدفاع: آرون كريسويل - فابيان بالبوينا - عيسي ديوب - فريدريسك.



الوسط: ديكلان رايس - بابلو فورنالس - لانزيني.



الهجوم: ميشيل أنطونيو - فيليبي أندرسون - سيباستيان هيلير.



ـ مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون



الدفاع: نيكولاس أوتاميندي - جون ستونز - كايل ووكر - أوليكساندر زينتشينكو



الوسط: رودريجو هيرنانديز - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين.



الهجوم: برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو.