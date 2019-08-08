ختام ورشة "التحرير الصحفي للمواقع الإلكترونية" بقصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الورشة التدريبية "التحرير الصحفي للمواقع الإلكترونية" والمنفذ مركزيا لثلاثة وأربعين منسقا من المشرفين على تلك المواقع وإدارة النشر الإلكتروني بقاعة سعد الدين وهبة.



وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين أن الهدف من الورشة تطوير مهارات المنسقين الإعلاميين القائمين بالنشر بمواقع الهيئة، ورفع مستوى أدائهم في صياغة الأخبار الصحفية، بما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة الثقافية التي ننتمي جميعا لها وتنمية وتطوير قدراتهم الإعلامية وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم الإبداعية، متمنية عليهم تطبيق كافة ما تلقوه من معلومات بمجال عملهم؛ ليكون بمثابة مزيج إبداعي من فن صناعة الخبر أو الكتابة بلغة تتناسب مع الصرح الثقافي الذي ينتمون له كوسيلة جذب تتسق مع سمات جمهور الثقافة المستهدف.



وتتالت بعدها عبرات الشكر من قبل المتدربين، مشيدين بالورشة ومؤكدين أهميتها في الجانب العملي والتطبيقي لترسيخ المعلومة، داعين لإقامة دورات تخصصية في جوانب التحرير الصحفي والإعلامي سواء المقروء أو المرئي أو المسموع، ثم وزعت شهادات الاجتياز للورشة.