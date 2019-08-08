ثيم يتخطى سيليتش ويتأهل إلى ربع نهائي مونتريال

تأهل اللاعب النمساوي دومينيك ثيم المصنف الرابع عالميًا إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة مونتريال المفتوحة للتنس الأساتذة ذات الـ 1000 نقطة، اليوم الخميس.



وتمكن ثيم من بلوغ دور الثمانية في البطولة المقامة في كندا بعدما تغلب على منافسه الكرواتي مارين سيليتش المصنف 16 عالميا بواقع مجموعتين دون رد تفاصيلهما 7-6 و6-4.



وسيلتقي ثيم في الدور المقبل مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف التاسع الذي تغلب بدوره على التشيلي كرستيان جارين بمجموعتين نظيفتين بحصة 6-3 و6-3.