بعد 8 سنوات.. أندى كارول يعود إلى نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الإنجليزي أندي كارول قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.



ووفقًا للموقع الرسمي لنيوكاسل فإن كارول وقع مع النادي على عقد لمدة موسم واحد قامًا من وست هام يونايتد.



وجاءت عودة كارول إلى نيوكاسل بعد 8 سنوات ونصف من ترك النادي والانتقال إلى ليفربول في صفقة قياسية وقتها بلغت 35 مليون إسترليني.



وكانت الإصابات حرمت كارول من التألق على ملعب "أنفيلد"، قبل أن ينتقل إلى وست هام في صيف 2013.



يذكر أن انتقال كارول صاحب الـ 30 عامًا إلى نيوكاسل جاء في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقد المهاجم الإنجليزي مع وست هام يونايتد هذا الصيف.