إيفرتون ينجح في ضم النيجيري اليكس أيوبي

أكدت تقارير صحفية ان صفقة انتقال المهاجم والجناح النيجيري أليكس إيوبي من صفوف آرسنال إلى إيفرتون لا تحتاج الآن سوى الإعلان الرسمي من أحد الأطراف.



قالت وسائل الإعلام الإنجليزية منذ قليل أن إيفرتون نجح بالتقدم بعرض رسمي مقابل 35 مليون جنية إسترليني للتعاقد مع أليكس إيوبي من آرسنال قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت المملكة البريطانية المتحدة



وذكرت شبكة “بي بي سي” الإنجليزية أن هناك بعض الأوراق الرسمية التي يجب أن ينتهي منها آرسنال وإيفرتون لإتمام الصفقة قبل الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت إنجلترا.



وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن هناك ست صفقات تم التقدم بها إلى الاتحاد قبل غلق باب سوق الانتقالات الصيفية وأن هناك مهلة ساعتين فقط من أجل إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بهم.