مصادر: متورط في تفجير معهد الأورام شارك في اغتيال النائب العام السابق

كشفت مصادر أمنية أن الإرهابي الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبد الهادى متهم في قضيتين وهو عضو بحركة "حسم".



وأشارت المصادر إلى أن المتهم أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، مسؤول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، وتم تكلفيه بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014 وهو متهم في قضية اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات.



وكشفت المصادر أن المتهم صادر بحقه قرار ضبط وإحضار بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وأن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت أن المتهمين مرتكبي الجريمة عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث اضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعي وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل في استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة.