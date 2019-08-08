موراي يودع منافسات الزوجي في مونتريال

ودع الثنائي المكون من النجم البريطاني أندي موراي والإسباني فيليسيانو لوبيز، منافسات زوجي الرجال ببطولة مونتريال المفتوحة للتنس الأساتذة، من الدور الثاني، اليوم الخميس.



وفشل موراي ولوبيز من بلوغ دور الثمانية في البطولة المقامة في كندا بعدما تعرضا للخسارة أمام الثنائي الفرنسي جيريمي شاردي وفابريس مارتين، بمجموعتين مقابل واحدة بحصة 6-2 و3-6 و8-10.



جدير بالذكر أن أندي موراي البالغ من العمر (32 عاما) عاد للمنافسات الرسمية قبل شهر من خلال المشاركة في الزوجي، حيث حقق لقب بطولة كوينز رفقة الإسباني فيليسيانو لوبيز.