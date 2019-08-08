بليسكوفا إلى ربع نهائي بطولة تورنتو للتنس

تأهلت اللاعبة التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة عالميا إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي السيدات ببطولة تورنتو المفتوحة للتنس، اليوم الخميس.



وتمكنت بليسكوفا من بلوغ دور الثمانية بالبطولة المقامة في كندا بعدما تغلبت على منافستها الإستونية أنتيت كونتافيت بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و7-5.



وتأهلت الأمريكية صوفيا كينن إلى الدور ذاته بفضل تخطيها عقبة منافستها الأوكرانية ديانا يسترمسكا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-2.