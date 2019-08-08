مانشستر سيتي يتعاقد مع سكوت كارسون

أكد مانشستر سيتي الإنجليزي، تعاقده مع الحارس سكوت كارسون، على سبيل الإعارة، من ديربي كاونتي.



ووقع سكوت، عقدا لمدة موسم مع السيتي، بحيث يكون حارسه الثالث خلف إيدرسون وكلاوديو برافو.



وقال كارسون "الانضمام لمانشستر سيتي أمر يدعو للفخر. لا أستطيع الانتظار لرؤية طريقة عمل بيب جوارديولا في الملعب".



وأضاف الحارس المخضرم "ما حققه هذا المدرب عبر مسيرته شيء لا يصدق ويحلم كل لاعب بالتدرب تحت قيادته".



ويحظى الحارس بخبرة طويلة في الملاعب الإنجليزية، حيث سبق له حراسة عرين فرق ليدز وليفربول وأستون فيلا ووست بروميتش ألبيون وويجان.