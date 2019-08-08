مانشستر سيتي يعلن إصابة ساني بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عن إصابة لاعبه الألماني ليروي ساني، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، ليتأكد غيابه لنحو 6 أشهر عن الملاعب.



وتعرض ساني لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول يوم الأحد الماضي، بمباراة الدرع الخيرية، حيث غادر ملعب "ويمبلي" بعد 10 دقائق متأثر بإصابته.



وقال الموقع الرسمي للسيتي، في بيان له، منذ قليل، إن ساني سيخضع لعملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، على أن يقدم له النادي الدعم اللازم للعودة سريعا.

وأوضح، أن الدولي الألماني خضع اليوم الخميس لفحوصات طبية للوقوف على حجم إصابته، والتي أكدت بشكل رسمي إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.



يذكر أن بايرن ميونخ، كان قريبا من ضم الجناح الشاب، خلال الصيف الحالي، لتعويض رحيل النجمين الفرنسي فرانك ريبيرى والهولندى أريين روبن، بعد نهاية عقدهما مع النادي، قبل ان يتعرض للإصابة أمام ليفربول.



وانضم سانى صاحب الـ23 عاما إلى مانشستر سيتي عام 2016، من نادى شالكة الألمانى، وخاض مع السيتزينز 134 مباراة في جميع المسابقات وسجل 39 هدفا.