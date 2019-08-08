إعدام 7 أطنان لحوم فاسدة في المرج

أمرت نياية المرج بإعدام 7 أطنان لحوم مفرومة فاسدة في المرج، تم ضبطها داخل مصنع، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



ووردت معلومات لإدارة مباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام صاحب مصنع لحوم غير مرخص، بدائرة قسم شرطة المرج، بتجميع كميات كبيرة من مخلفات بقايا تنظيف اللحوم والدهون، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة المعلومات، وبإجراء التحريات تبين صحتها.



وبناءً على إذن من النيابة العامة، استهدفت قوة من رجال المباحث المصنع، وتمكنت من ضبط صاحبه، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 7 أطنان و300 كيلو لحوم مفرومة، و402 كيلو مكسبات طعم، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.