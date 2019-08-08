نجل مالك ليستر سيتي الراحل يتولى رئاسة النادي

تولى التايلاندي آيوات سريفادانابرابها رئاسة نادي ليستر سيتي رسميا اليوم الخميس خلفا لوالده فيتشاي، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة في أكتوبر الماضي.



وأعلن الموقع الألكتروني الرسمي لليستر اليوم أن آيوات، أصبح رئيسا للنادي رسميا، بعدما كان يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي أصبح يشغله الآن شقيقه أبيتشيت.



وكان فيتشاي سريفادانابرابها الرئيس السابق للنادي أحد 5 أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة مروحية وقع خارج ملعب (كينج باور) معقل ليستر سيتي، في أعقاب إحدى مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد ويستهام يونايتد في 27 أكتوبر الماضي.



وتعهد آيوات بالسير على نهج والده، مشيرا إلى أنه سيسعى لتحقيق رؤية بدأها هو وأبيه عندما بدأت رحلتهما مع ليستر سيتي قبل عقد من الزمان.



ونقل موقع ليستر سيتي عن آيوات قوله "إنه لشرف لي أن أصبح الرئيس القادم لهذا النادي العظيم، وأن أقود ليستر في الفصل التالي مما كان بالفعل قصة غير عادية. يبدو أن هناك الكثير في المستقبل".



أوضح آيوات "مع اقترابنا من بداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز. فإن هناك إثارة وإيجابية حقيقية بين مشجعينا وفي مجتمع كرة القدم حول ما يمكننا تحقيقه".



وتابع "لدينا فريق شاب مثير، ومدير فني بارز ومجموعة من الموظفين تعمل خلف الكواليس، وهناك عملية جيدة التنظيم ومستدامة خارج الملعب. وكلها مدعومة بقاعدة داعمة نشطة ومشتركة".



وكان ليستر فجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما توج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016 للمرة الأولى في تاريخه.