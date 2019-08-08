مواد البناء: حالة من الركود في الأسواق.. وثبات سعر الطوب

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن هناك استقرارا في أسعار الطوب اليوم بالأسواق.



وأضاف "الزيني"، في تصريح لـ"الدستور"، أن السوق يشهد حالة من الركود في البيع قبل حلول عيد الأضحى مما تسبب في تراجع بعض منتجات مواد البناء فيما كان الطوب عند سعر ثابت له.



وأوضح أن أسعار الطوب بلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا نحو 550 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 495 جنيهًا للألف طوبة.



وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 495 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 918 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 839 جنيهًا.