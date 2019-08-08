التفاصيل الكاملة لعملية الثأر لشهداء "معهد الأورام".. تصفية 15 إرهابيًا

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عن ملابسات حادث التفجير الذي وقع في محيط معهد الأورام، مساء الأحد الماضي، والذي أسفر عن سقوط 23 قتيلًا وإصابة قرابة 50 آخرين.



وقالت الوزارة إنه تم تحديد منفذ الحادث، عبد الرحمن خالد محمود واسمه الحركي “معتصم” وهارب من أمر بالضبط والإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية “طلائع حسم” من خلال تحليل البصمة الوراثية ومقارنتها نظيرتها مع أفراد أسرته.



وأضافت أن عمليات الفحص والتتبع توصلت إلى تحديد خط سير السيارة قبل التنفيذ، وتم تحديد عناصر الخلية العنقودية واستئذان نيابة أمن الدولة لضبطها.



وشملت الأسماء: حسام عادل أحمد محمد، واسمه الحركي “معاذ” أحد عناصر الرصد والدعم، والهارب عبد الرحمن جمعة “عنصر تنفيذ”، إبراهيم خالد محمود، شقيق الانتحاري “عنصر اتصال وتلقي التكليفات من عناصر بالخارج، أبرزهم أحمد محمد عبد الرحمن “قيادي بتنظيم الإخوان هارب” وأحد القيادات العسكرية لحركة حسم الإرهابية



بعد ضبط المدعو إبراهم خالد، أدلى على مكان اختباء الإرهابي إسلام قرني، المتهم في قضية صناعة متفجرات بمنطقة التبين بحلوان وحاول الهرب وتمكين إبراهيم خالد من الهرب معه، وأطلقا النار على القوات وتم التعامل معهما ولقيا مصرعهما.



عقب ملاحقة العناصر، تم تحديد وكرين اتخذتها العناصر أحدهما مبنى مهجور بمركز إطسا بالفيوم. وشقة اجتماعية في منطقة الشروق 3 بالقاهرة، وتم استهدافهما وبمداهمة الوكر الأول، تم التعامل معهم ومصرع 8 عناصر من الخلية الإرهابية.



وبمداهمة الوكر الثاني وتم التعامل المسلح معهم وأسفر عن مقتل 7 من عناصر الخلية الإرهابية.



وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، أكدت فيه أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام “معهد الأورام” بالقاهرة، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.



وأضاف البيان إلى أنه على الفور انتقلت الأجهزة المعنية، وقامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.



وأشار البيان إلى أنه تشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، موضحة أن توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.



وتابع البيان أنه جار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.