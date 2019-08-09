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فى خدمتك.. تعرف على أسعار الأضحية هذا العام

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:43 ص
جريدة الدستور
رشا نصر
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يقبل المسلمون فى عيد الأضحى على شراء المواشى باختلاف أنواعها للذبح خلال فترة أيام العيد الثلاثة، لذا تقدم لك أسعار المواشى فى السوق المصرى لعام 2019.

-سعر العجل (يتراوح من 16500 جنيه مصري – 40 ألف جنيه مصري)، ويختلف سعر كيلو الجرام من 55 إلى 65 جنيها مصريا، وذلك وفقًا لاختلاف وزن العجل، والذي تراوح وزنه من 300 كيلو جرام إلى 600 كيلو جرام.

-سعر الخروف (يتراوح من 3500 جنيه مصري إلى 5000 جنيه مصري)، يختلف سعر الكيلو جرام من 65 إلى 67 جنيها مصريا، ويبدأ وزن الخروف من 55 كيلو جرام إلى 75 كيلو جرام.

-سعر الجدي (يتراوح من 2000 جنيه مصري إلى 2500 جنيه مصري)، يبدأ سعر كيلو جرام من لحم الجدي من 68 جنيها مصريا، ويتراوح وزن الجدي من 30 كيلو جرام إلى 50 كيلو جرام.

-سعر النعجة (يتراوح من 2000 جنيه مصري إلى 3600 جنيه مصري)، يتراوح سعر الكيلو الواحد من 58 إلى 60 جنيها مصريا، حيث يتراوح وزن النعجة من 35 كيلو جرام إلى 60 كيلو جرام.

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