الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من الأجهزة ومستلزمات تجميل

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:15 م
جريدة الدستور
حسن كامل
طباعة
ads
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته بالقانون رقم 167 لسنة 1998 ومنشور تعليمات رقم 5 لسنة 2012 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من أديس أبابا اشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من أثيوبيا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة مصطفى مرسي مأمور الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء متماثلة.

وبالعرض على مصطفى السيد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمود رجب مأمور الضبط، وأحمد حسين مدير الحركة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 1365عبوة أدوات ومستلزمات للتجميل مخبأة بين طيات الملابس.

وفى المحاولة الثانية، وفى نفس الوردية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من جوانزو، اشتبه ميلاد رسمي مأمور اللجنة فى راكب مصري قادم من الصين، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مصطفى السيد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من شريف سعيد مأمور الضبط وأحمد حسين مدير الحركة لتفتيش حقائبه، فتبين وجود كمية من أجهزة وأدوات التجميل والمستلزمات الطبية عبارة عن 25 جهاز لرسم التاتو و760 سن يستخدم في أجهزة التاتو و21 بطارية إضافية لجهاز رسم التاتو و10 أجهزة يستخدم في إزالة شعر الوجه و15 حقنة مرقم عليها ultra ha fill hard bi phase و100 سرنجة لحقن مرضى السكر بإجمالي 931 قطعة مخبأة بين طيات ملابسه.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، تحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 72 و73 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

منذ ساعة الا ربع

أول صور للمتهمين بتخطيط وتنفيذ عملية تفجير «معهد الأورام»

منذ أقل من ساعتين

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدورى الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

الداخلية: تحديد هوية منفذ حادث "معهد الأورام" الإرهابي

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدورى الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

بعد قليل.. بيان عاجل من الداخلية لكشف ملابسات انفجار معهد الأورام

ستوديو

"مفتش الكويت" تحصد جائزة الأعلى للتميز الصحفي في الكويت

"القاهرة السينمائي" يستضيف النسخة الأولى لـ"جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"

سيف عريبي يعلن تعاقده مع المطرب "عماد كمال"

خط سير "السيارة الملعونة" المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" (فيديو)

رياضة

اليمن يفوز على لبنان في بطولة غرب آسيا

صراع سعودي للتعاقد مع علي معلول

الأهلي السعودي يرغب في ضم مدافع الترجي التونسي

رئيس نابولي يُحمل أندية إنجلترا مسئولية جنون الميركاتو

الرئيس نيوز

"الصحة" تُدرج عقارا جديدا في "جدول المخدرات"

تونس: يوسف الشاهد رئيس الحكومة يترشح للانتخابات الرئاسية

الداخلية: منفذ حادث "معهد الأورام" عبدالرحمن محمود من "حسم"

الداخلية: بيان عاجل للكشف عن تفاصيل حادث "معهد الأورام"

منوعات

دراسة: المراوح أفضل وسيلة للصحة العامة وتقليل حرارة الجسم

علماء يحددون كمية القهوة لمن يعانى من الصداع

سبب تراكم الدهون في منطقة الأرداف

"كنز فضائى" غير مرئى يحل لغزًا كونيًا غامضًا

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

الداخلية: تكشف منفذ عملية"معهد الأورام" بتكليفات من "حسم" الإخوانية

الداخلية: تحديد عنصر "حسم" منفذ عملية معهد الأورام

مقاتل أجنبي بداعش: فصيل معارض يتبع لأنقرة أطلق سراحي مقابل مبالغ مالية

زيارة سرية لقائد امريكي للصومال بهدف مواجهة حركة الشباب


زيت وسكر

تأثير شرب الشاي الأخضر على صحتك

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الغربية.. السبت

“تموين بني سويف” تعلن استعدادتها لعيد الأضحى

نصائح هامة من “100 مليون صحة” لزيادة اللياقة البدنية

مقالات الرأي
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
ماجد حبته
فساد فى الأمم المتحدة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
المزيد

الثقافة

ختام ورشة "التحرير الصحفي للمواقع الإلكترونية" بقصور الثقافة

ختام عرض "يوم أن قتلوا الغناء" بمسرح الطليعة غدًا

مد فترة الاشتراك بمسابقة "المواهب الذهبية 2" لذوي القدرات الخاصة

"البيئة وقيم المجتمع".. ندوة مكتبية بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك