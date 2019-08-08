جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من الأجهزة ومستلزمات تجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته بالقانون رقم 167 لسنة 1998 ومنشور تعليمات رقم 5 لسنة 2012 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



فى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من أديس أبابا اشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من أثيوبيا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة مصطفى مرسي مأمور الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء متماثلة.



وبالعرض على مصطفى السيد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمود رجب مأمور الضبط، وأحمد حسين مدير الحركة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 1365عبوة أدوات ومستلزمات للتجميل مخبأة بين طيات الملابس.



وفى المحاولة الثانية، وفى نفس الوردية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من جوانزو، اشتبه ميلاد رسمي مأمور اللجنة فى راكب مصري قادم من الصين، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.



وبالعرض على مصطفى السيد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من شريف سعيد مأمور الضبط وأحمد حسين مدير الحركة لتفتيش حقائبه، فتبين وجود كمية من أجهزة وأدوات التجميل والمستلزمات الطبية عبارة عن 25 جهاز لرسم التاتو و760 سن يستخدم في أجهزة التاتو و21 بطارية إضافية لجهاز رسم التاتو و10 أجهزة يستخدم في إزالة شعر الوجه و15 حقنة مرقم عليها ultra ha fill hard bi phase و100 سرنجة لحقن مرضى السكر بإجمالي 931 قطعة مخبأة بين طيات ملابسه.



قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، تحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 72 و73 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.