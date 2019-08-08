خيرالله مستشارًا إعلاميًا لنقيب الإعلاميين



ورحب سعدة بكافة الإعلاميين ممن يقدمون خدماتهم متطوعين دون مقابل، وهذا ما يهدف له العمل النقابي والخدمي في كافة المجالات.

في خطوة جادة تعكس إصرار نقابة الإعلاميين على إعادة الهيكلة لتصبح أكثر قوة، أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين قراراً بتكليف الكاتب والإعلامي السيد خيرالله للعمل مستشاراً إعلاميا لنقابة الإعلاميين.خيرالله يعد واحدا من أبرز الشباب في العمل الإعلامي خلال السنوات الماضية.ومن جانبه، أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة تفتح ذراعيها لكافة العاملين بمجال الإعلام، وأنها تعتمد في سياستها على الارتقاء بشباب الإعلاميين مع الاحتفاظ بخبرات رموز وقامات الإعلاميين ممن آثروا حياتهم داخل الحقل الإعلامي.