أول صور للمتهمين بتخطيط وتنفيذ عملية تفجير «معهد الأورام»

كشفت وزارة الداخلية في بيان عاجل لها، أسماء الارهابيين منفذين انفجار معد الأورام الذي وقع منذ يومين وراح ضحيته 20 شهيدا، وتبين أنهم أعضاء حركة حسم الارهابية، وتم استخدام عبوات متفجرة ناسفة.

وأضافت الوزارة أن المنفذ الأول تم التوصل إليه من خلال مضاهاة البصمة والحمض النووي للأِشلاء التي تم تجميعها من محيط الانفجار وتبين أنه هارب من حكم الضبط والاحضار على خلفية إحدى القضايات الارهابية.

وكشفت عمليات البحث عن تحديد خط السير قبل التنفيذ وصولا لسيرها بطريق الخطأ في شارع كورنيش النيل

وكذلك تم تحديد كل من المضبوط حسام عادل محمد واسمه الحركي معاذ أحمد وهو أحد عناصر الرصد والدعم، وكذلك الهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين أحد عناصر الحركة، وأيضًا إبراهيم خالد عبد الرحمن شقيق الارهابي منفذ الحادث ويتلقى التعليمات من أحد أعضاء الحركة الارهابية واسمه الحركي محمد عايش.