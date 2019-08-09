فى خدمتك.. مواقيت صلاة العيد بجميع المحافظات

يحتفل المسلمون خلال أيام قليلة بعيد الأضحي المبارك التي أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن أول أيامه يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019.



وخلال ذلك ننشر مواقيت صلاة العيد، كما أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية:



القاهرة: 5:45 صباحا



الجيزة 5:45 صباحا



الإسكندرية 5:48 صباحا



العريش 5:33 صباحا



بورسعيد 5:39 صباحا



السويس 5:40 صباحا



سانت كاترين 5:36 صباحا



الإسماعيلية 5:40 صباحا



مرسى مطروح 5:59 صباحا



دمياط 5:40 صباحا



أسوان 5:47 صباحا



الزقازيق 5:43 صباحا



أسيوط 5:49 صباحا



سوهاج 5:48 صباحا



قنا 5:44 صباحا



كفر الشيخ 5:44 صباحا



بنى سويف 5:47 صباحا



بنها 5:44 صباحا



طنطا 5:45 صباحا



المنصورة 5:43 صباحا



دمنهور 5:46 صباحا



شلاتين 5:37 صباحا



شرم الشيخ 5:36 صباحا



حلايب 5:34 صباحا



الفيوم 5:47 صباحا



