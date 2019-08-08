مدرب النجمة الكونغولي: مباراة بيراميدز ستكون صعبة

أكد سيدريك ناميتيلميو المدير الفني للنجمة الكونغولي، أن مواجهة بيراميدز بعد غد السبت في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ستكون صعبة وقوية للغاية.



وقال مدرب الفريق الكونغولي في تصريحات صحفية، إن بيراميدز يبدأ مشواره في بطولات القارة السمراء لأول مرة، لكنه خصم رائع وحقق نتائج جيدة في الكرة المصرية.



وأضاف ناميتيلميو "نحن جاهزون للمباراة ونعلم صعوبتها، يجب علينا إسقاط الكبار من أجل المنافسة على لقب الكونفيدرالية".



ويواجه بيراميدز نظيره النجمة الكونغولي بعد غد السبت على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية، والتي يشارك فيها بيراميدز لأول مرة، بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري المصري.