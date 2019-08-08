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رياضة

إصابة نجم مانشستر سيتى بالرباط الصليبي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:04 م
ليروي ساني
ليروي ساني
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أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، خلال مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

وخضع اللاعب الألماني لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي.

وأوضح الموقع الرسمي للسماوي أن ليروي ساني سيجري عملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، وسيوفر له النادي كل الدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي الكامل.

يذكر أن ليروي ساني ارتبط بالانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف الحالي، ولكن الإصابة ستعطل رحيله عن مانشستر سيتي.

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