سقوط صاروخ باليستي على المدنيين باليمن أطلقه الحوثيون

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، عن أن المليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخا بالستيا من محافظة حجة اليمنية وسقط داخل المحافظة قبل وصوله إلى أراضي السعودية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم أن المليشيا الحوثية أطلقت مساء أمس صاروخًا بالستيًا من محافظة حجة باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في (سوق الربوع)، حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في حجه، وذلك وفق قناة "العربية.



وشدد المالكي، أن هذه المحاولات العبثية، امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث قامت المليشيا في 20 يونيو الماضي بإطلاق صاروخ بالستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة الجوف وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية.



وأكد المالكي استمرار انتهاك المليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باستخدام الأعيان المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء وكذلك التجمعات السكانية، مؤكدا تصدي التحالف لمثل هذه الأمور.