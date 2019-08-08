بعد قليل.. بيان عاجل من الداخلية لكشف ملابسات انفجار معهد الأورام

أفادت قناة اكسترا نيوز بإعلان وزارة الداخلية عن بيان عاجل يكشف ملابسات حادث الانفجار الواقع أمام معهد الأورام، منذ أيام، وراح ضحيته 20 شهيد وعدد من الإصابات.



وسنوافيكم بالتفاصيل فور إعلان بيان الداخلية.



كان حادث إرهابى قد وقع أمام معهد الأورام بعد انفجار سيارة ملاكى محملة بالمتفجرات، كانت تسير فى عكس الاتجاه، أمام المعهد، وأدى الحادث إلى 20 حالة وفاة و47 مصابا.

