وزيرة التضامن تزور الجمعية الطبية وتقرر إصدار طابع تذكاري بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها (صور)

زارت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم، (دار الحكمة) مقر الجمعية الطبية المصرية، التي تعد أقدم جمعية علمية طبية في الشرق الأوسط، تم تأسيسها عام 1920، وكان في استقبالها الدكتور عادل عدوي، أمين عام الجمعية وأمين المجلس العلمي، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.



وعقدت وزيرة التضامن اجتماعا موسعا، بدأ بترحيب الدكتور عادل عدوي وتقديم التهنئة لها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ثم عرض نبذة تاريخية عن الجمعية ودورها في تأسيس نقابة الأطباء واتحاد الأطباء العرب.



كما عرض عدوي موجزا عن نشاط الجمعية والخطط المستقبلية للنهوض بالطب في مصر، مشيرا إلى الدور الحيوي لوزارة التضامن في تدعيم الجمعية والمجال الطبي.



من جانبها، أكدت الوزيرة على دور الجمعية وأهميتها وتاريخها الذي يسبق إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية، وأنه كان من أهم الملفات التي عكفت على دراستها عند توليها الوزارة، وكان هذا سبب مهم لزيارة الجمعية قبيل اعتماد رئيس الجمهورية للقانون الجديد، وجار ترجمته للغة الإنجليزية، ولتكون الجمعية أول من يتسلم النسخة المعتمدة من هذا القانون، كما طلبت من الجمعية ضرورة المشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وستصدر خلال 3 شهور.



واستمعت الوزيرة لمداخلات الأعضاء لتطوير العملية التعليمية ووضع معايير الأداء الطبى ومستقبل المهنة والتعليم الطبى المستمر، وأن الجمعية تسعى بشعبها المختلفة التي انبثقت عنها لمواكبة آخر مستحدثات العصر وتقنياته، كما أن لديها مجلة علمية عريقة مُعترف بها دوليا، وجار تحديثها وإصدارها على المواقع الإلكترونية، كما أن الجمعية تسعى لوضع معايير أداء لكل تخصص، وعقد دورات تدريبية لنقل المهارات الفنية للأطباء والهيئات المعاونة، واعتماد ساعات التدريب، للاعتراف بها دوليا، كما تسعى لتوثيق العلاقات العلمية مع الاتحادات الدولية ومراجعة الشراكات القائمة وإبرام اتفاقات جديدة.



وأكدت أن الوزارة مستعدة للتعاون من الجمعية فى مختلف المجالات لتحقيق واستمرار رسالتها، وقررت تسليم الجمعية حصرا كاملا للجمعيات العاملة فى المجال الطبى على مستوى الجمهورية لخلق قاعدة بيانات من أجل التنسيق وتوحيد الجهود العلمية والطبية على مستوى الجمهورية، واقترحت على الجمعية ضرورة عمل اتحاد نوعى للجمعيات الطبية، واعتبار الجمعية الطبية المنسق العام للنشاط العلمى الطبى فى مصر والمسئولة عن جودة ومواصفات الخدمات الطبية.



وأسفرت المناقشات عن ضرورة السعي لإصدار طابع تذكاري بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الجمعية وسك عملة وميدالية تذكارية بهذه المناسبة التاريخية.



وناقش الحضور سبل تنمية موارد الجمعية وضرورة زيادة قاعدة العضوية، وأكدت الوزيرة على أن الوزارة ستعتمد لائحة الجمعية ونظامها الأساسي بعد توفيق الأوضاع تمشيا مع القانون الجديد ولائحته التنفيذية، وتطرق الاجتماع للعديد من القضايا الهامة والمشتركة بين الجمعية ووزارة التضامن وتضافر الجهود من أجل بلدنا الحبيب مصر وشعبها العريق.



وقبل مغادرة الوزيرة لمقر الجمعية والوفد المرافق لها، زارت بعض قاعات الجمعية التراثية، ومن أهمها قاعة وصالون على باشا إبراهيم وتم توثيق هذه الزيارة التاريخية.