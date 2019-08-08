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سياسي

"المصريين الأحرار" يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:52 م
الدكتور عصام خليل،
الدكتور عصام خليل،
إسلام نصير
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يهنئ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة، وعموم الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويؤكد "المصريين الأحرار" أن مثل هذه المناسبات تجمع الشعب المصري في محبة وألفة وتزيده قوة أمام أي مخاطر ويأتي العيد هذا العام ومصر تتقدم وتخطو إلى الأمام، وهى مازالت تحارب قوى الشر ودحرها بعون الله وعزيمة وتعضيد المصريين.

ويعُرب الحزب عن تمنياته لجموع الشعب المصري بالداخل والخارج عيدا سعيدا تحت قيادتنا الحكيمة، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى الشعب المصري وكل العالم بالخير والبركات.

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