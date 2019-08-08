الصحة: إدراج أدوية مادة "البريجبالين" ضمن جدول مخدرات

أصدرت وزارة الصحة والسكان قرار رقم 475 لسنة 2019 ينص على إضافة جميع الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجبالين" أو أملاحها ونظائرها وأملاح نظائرها ومستحضراتها إلى الفقرة "د" من الجدول رقم "3 " الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.



وأوضح القرار إضافة المستحضرات التي تحتوي على مادة البريجبالين وأملاحها ونظائرها إلى الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 الخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.



ويشار إلى أن القرار صدر بناءًا على توصيات اللجنة العلمية المتخصصة في علاج الإدمان والامراض النفسية الصادرة بتاريخ 2032019، وبناءا على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.