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فن

تعرف على الخريطة الكاملة لموسم أفلام عيد الأضحى 2019

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:30 ص
تعرف على الخريطة
تعرف على الخريطة الكاملة لموسم أفلام عيد الأضحى 2019
منة سالم
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يُنافس مجموعة كبيرة من نجوم الفن في موسم عيد الأضحى السينمائي لهذا العام على اكتساب الجماهير والاستحواذ على أعلى الإيرادات من خلال باقة من لأفلام التي تتنوع في طابعها بين الدراما والأكشن والكوميديا.

ويرصد " الدستور" الخريطة الكاملة للأفلام السينمائية المنافسة في موسم عيد الأضحى لهذا العام.

خيال مآتة
يعود الفنان ـحمد حلمي لشاشات السينما من جديد، في موسم عيد الأضحى بفيلم "خيال مآتة"، الذي تدور أحداثه في فترة الستينيات حول مهندس ديكور يدعى "زيزو"، ويظهر "حلمى"، مجسدًا شخصية رجل عجوز يعيش في الألفية، وتتوالى الأحداث.

"خيال مأتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، انتصار، ولطفي لبيب، وتأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعى.

الكنز 2
ويدخل الفنان أبطال فيلم "الكنز" المنافسة من خلال ثاني أجزاء العمل، وتتوالى حكايات حتشبسوت في العصر الفرعونى، وعلى الزيبق خلال العصر العثمانى، وبشر الكتاتنى، رئيس القلم السياسى، الفيلم من بطولة محمد سعد، روبى، هند صبري، أحمد رزق، أحمد حاتم، وأحمد مالك، وإخراج شريف عرفة.

الفيل الأزرق 2
وطرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق " يوم 25 يوليو الماضي في جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه في نفس الوقت بدور العرض في السعودية والإمارات وسوريا، ومن المقرر انطلاقه في مختلف سينمات الدول العربية، ابتداءًا من أول أيام العيد.

ويضم "الفيل الأزرق 2" فريق عمل الجزء الأول، بالإضافة إلى النجمة هند صبري، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى"، ومن إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.

ولاد رزق 2
ينافس فيلم "ولاد رزق" بجزء ثاني من العمل خلال موسم عيد الفطر المبارك، وتدور أحداثه حول "ولاد رزق" بعد مرور 3 سنوات من أحداث الجزء الأول، والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، باسم السمرة، خالد الصاوى، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، ريم مصطفى، وإخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

أنت حبيبي وبس
يشارك فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة المطربة بوسى ومحمود الليثى، فى موسم عيد الأضحى، وطرح القائمون على الفيلم الأغنية الدعائية للعمل من أجل الترويج له بعنوان "هتجوز تانى" ويقدمها الليثى وبوسى بطريقة كوميدية شعبية خفيفة، وحصدت نسب مشاهدة عالية.

فيلم "أنت حبيبي وبس" إخراج أحمد البدري، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم هالة فاخر، وبوسي، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد، أحمد حلاوة، محمد محمود.

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