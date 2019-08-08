حفتر يأمر الجيش بالالتزام بالدوام الرسمي طيلة يوم الوقوف بعرفة وأيام العيد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم، تعليمات لكافة الوحدات العسكرية بالالتزام بالدوام خلال أيام الوقوف بجبل عرفة وعيد الأضحى المبارك، حسبما أفادت صحيفة العنوان الليبية.



وتحتفل ليبيا والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها اعتبارًا من يوم السبت وحتى يوم الثلاثاء بيوم الوقوف على صعيد جبل عرفة وأيام عيد الأضحى.



وتتزامن هذه الأيام المباركة مع مواصلة القوات المسلحة الليبية لعملية تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها والتي بدأت في الرابع من ابريل الماضي.



وأعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني في طرابلس أمس الأربعاء أن وحدات الجيش في جميع تمركزتها المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية في حالة تأهب لأوامر التقدم.



وشدد على أن القوات المسلحة تنتظر الأوامر للتحرك وأن فرحة النصر قريبة.