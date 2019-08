دراسة: التدخين يسبب الأرق وليس القهوة

كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة قبل النوم ليس له تأثير يذكر على نمط النوم، وفقًا لما ذكره موقع "the national". وعلى الرغم من النصيحة القديمة القائلة بإن الكافيين قريبًا من وقت النوم سوف يبقيك مستيقظًا، ووجد الباحثون أن آثار الكحول والسجائر من العادات التي تتسبب فى الأرق. ودرس باحثون من جامعة "فلوريدا أتلانتيك" و"هارفارد" وإيموري ومركز ميسيسيبي الطبي أنماط النوم لـ 785 مشاركًا أمريكيًا من أصل إفريقي على مدار 14 عامًا باستخدام جهاز عرض للمعصم. ووجدوا أن شرب الكافيين في غضون أربع ساعات من الذهاب إلى السرير كان له تأثير ضئيل على النوم، لكن تناول الكحول كان أكثر عرضة للإصابة بالأرق. وأشار القائمين على الدراسة إلى أن أولئك الذين يدخنون قبل النوم هم الذين يعانون أكثر من غيرهم من قلة النوم، حيث يحصلون على نوم أقل بمعدل 43 دقيقة من نظرائهم من غير المدخنين. واختار الباحثون دراسة الأمريكيين من أصل أفريقي لأنهم يعانون من نسبة غير متناسبة من اضطرابات النوم، مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم، مقارنة مع الآخرين. وتعد الدراسة أكبر الأبحاث الطولية التي تدرس تأثير المتغيرات الثلاثة "القهوة والكحول والتدخين" على جودة النوم.

