نقيب الصحفيين: صرف بدل شهر أغسطس اليوم الخميس

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد وصلت المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أغسطس، للهيئة الوطنية للصحافة وتم تحويلها بالفعل لكل المؤسسات الصحفية.



كما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية وتم تحويلها لحساب النقابة، وتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية بما يتيح الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين.



وبالنسبة للزملاء الذين لم يستلموا بطاقات الصرف "الفيزا" سيتم مد العمل في خزينة النقابة للصرف النقدي حتي السادسة مساء اليوم.



ووجه نقيب الصحفيين الشكر الجزيل لكل الجهات التي ساهمت في صرف البدل قبل عيد الأضحى، متمنيا لهم ولزملائه أعضاء النقابة عيدا سعيدا مباركا.