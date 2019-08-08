خطة لتطوير الري بمنطقة الشحايم بواحة سيوة

واصل قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية، متابعة تنفيذ عدة مشروعات لترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع روابط المستخدمين، وذلك بتطبيق أنظمة الري الحديثة والمطورة في ضوء السياسات المائية للدولة وحفاظًا على الموارد المائية المحدودة، وذلك ضمن أنشطة مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والري الحديث للأراضي المستصلحة (TCPEGY3604)، الممول من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".



وتفقد الدكتور إبراهيم محمد محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمنسق الوطني للمشروع، بمرافقته فريق العمل المزرعة النموذجية بأرض الشيخ محمد عيسى بمنطقة الشحايم بواحة سيوة بعد تركيب عدادات قياس تصرفات المياه بها للإطلاع على أعمال رصد البيانات لأنظمة الري بالغمر والتنقيط؛ لعمل دراسة مقارنة لاستهلاك المياه لكلا النظامين، وإدراج النتائج في تقارير المتابعة الخاصة بالمشروع.



وصرح رئيس قطاع تطوير الري لـ" الدستور"، بإن المشروعات تستهدف تطوير أساليب الري إلى حديثة بدلا من الطرق التقليدية مثل الغمر، في عدة محافظات منها الفيوم، وذلك من خلال إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي وتعزيز مفاهيم المزارعين وتفعيل روابط المستخدمين.