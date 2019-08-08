قبل مباراة السعودية.. منتخب الأردن يخسر 3 لاعبين

استأنف المنتخب الأردني تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة نظيره السعودي مساء السبت المقبل على استاد فرنسواه حريري، في ختام لقاءاته ضمن المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا التاسعة.



ويتصدر المنتخب الكويتي المجموعة الثانية برصيد "4 نقاط" بالمشاركة مع نظيره البحريني، يليه السعودية والأردن برصيد نقطة واحدة.



وافتقد المنتخب الأردني فرصة المنافسة على لقب البطولة حيث تنص التعليمات على تأهل بطل المجموعة للمباراة النهائية.



وخضع الثلاثي يزن العرب، وإحسان حداد، وسالم العجالين، والذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال البطولة، على ضوء التحامات بدنية قوية، لبرنامج تأهيل بإشراف الجهاز الطبي، سعيا لعودتهم للملاعب قبل انطلاق تصفيات المونديال.



ووفقا لما سبق فإن الثلاثي الأردني المصاب ينتظر أن يغيب عن لقاء السعودية السبت المقبل.



وينتظر أن يجري المنتخب تدريبه الرئيسي للقاء مساء غدٍ الجمعة، وقبل المواجهة الأخيرة أمام السعودية والتي تعد خارج حسابات المنافسة، حيث انحصرت بطاقة العبور بين الكويت والبحرين (4 نقاط).



وتعد بطولة غرب آسيا محطة إعداد رئيسية تأهبا لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 مطلع سبتمبر المقبل، حيث يتنافس النشامى ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.