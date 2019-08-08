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عالم

الدفاع الإيطالية: جنودنا في مصراته بمنأى عن هجمات الجيش الليبي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:34 م
وزيرة الدفاع في
وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية إليزابيتا ترينتا،
عبير سليم
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قالت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية إليزابيتا ترينتا، اليوم، إن الجنود الإيطاليين في مصراتة ليسوا هدفًا للهجمات لأي من طرفي النزاع المسلح الراهن في ليبيا، وذلك في إشارة إلى الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو التابع للجيش الوطني على المطار العسكري والكلية الجوية.

وأضافت، في تصريح نشرته وكالة آكي الإيطالية، في اليومين الأخيرين، ضربت طائرات الجيش أيضًا مطار مصراتة، حيث توجد قاعدة إيطالية. إنها هجمات دقيقة للغاية لم تطل الإيطاليين ومستشفانا بأي شكل من الأشكال، وهذه الدقة تشير إلى أننا بالتأكيد لسنا هدفا للهجمات. نحن لسنا هدفا لأي من الطرفين المتحاربين في ليبيا.

واعتبرت ترينتا أن وجود المستشفى (العسكري) الإيطالي في مصراتة لا يزال مهمًا نظرًا للأنشطة التي يقوم بها لصالح الشعب الليبي.

وسبق أن صرحت الوزيرة الإيطالية، بوجود وحدة عسكرية إيطالية في ليبيا تضم 400 جندي إيطالي.

وأشارت إلى أنه في وضع لا توجد فيه أي إمكانية لحل النزاع عسكريًا، لا يمكن إلا للحل السياسي تحقيق السلام والاستقرار الدائمين ووضع حد للأزمة الإنسانية.

وقالت الوزيرة، "نواصل الإعراب عن قربنا من الليبيين ونمارس نشاطًا دبلوماسيًا، يستخدم أيضًا مجال الصحة كأداة، يهدف إلى وقف استخدام السلاح وإجلاس الجهات الفاعلة المختلفة حول طاولة حوار".

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