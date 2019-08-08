"البيئة وقيم المجتمع".. ندوة مكتبية بثقافة أسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع أسيوط، حيث قدمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة ندوة بعنوان "الاختلاف فى الرأى" ألقاها سامح مصطفى سيد، تحدث عن أساليب النقاش والتواصل مع أفراد المجتمع وطرح قضية معينة على طاولة النقاش ووجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى أن نظرة المختلفين حول قضية معينة تكون لأسباب كثيرة منها اختلافهم في العمر والخبرة في الحياة واختلاف الأمزجة والنفسيات.



وعقد بيت ثقافة صدفا الندوة المكتبية بعنوان "البيئة وقيم المجتمع" ألقاها محمود مختار، تناول الحديث حول قيم المجتمع في الحفاظ على البيئة نظيفة وصحية وما هي الآداب التي يتبعها الفرد في الحفاظ على البيئة المحيطة بنا، واستضاف قصر ثقافة أسيوط مجموعة من الأطفال ضمن فعاليات نادى الطفل الصيفي، حيث تم تنفيذ ورشة نشاط المسرح للطفل مع الفنان مارك صفوت والتعريف بالمسرح وشرح الدراما المسرحية، بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية لفن الكروشيه وعمل أشكال متنوعة.



ونظم قصر ثقافة ديروط برنامجا ثقافيا متنوعا لطلاب وطالبات المدارس الموازيه بديروط والقوصيه "مدارس الفصل الواحد" والمنشأة التابعة للتعليم المجتمعى، حيث قدم القصر محاضرة تثقيفية بعنوان "طرق الاستذكار المفيدة" ألقاها مجدي فرغل، تناول الحديث حول أهمية الاستذكار ومراجعة الدروس وماهي الطرق السليمة للاستذكار، بجانب ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها وتقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات وعرض أفلام سينما الأطفال، حيث استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة.



وقدم قصر ثقافة الغنايم مسابقة ثقافية للأطفال، حيث تم طرح الأسئلة في مجالات مختلفة وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وتكريم الفائزين بجوائز رمزية، إضافة إلى ورشة تعليم الموسيقى للفنانة يوستينا والتي قدمت للأطفال شرحا مفصلا للسلم الموسيقى على الآلات الموسيقية المتنوعة.