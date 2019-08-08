آرسنال يتعاقد مع مدافع جديد

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع مدافع جديد، في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا.



ووفقًا للموقع الرسمي لآرسنال، فإن النادي أعلن التعاقد مع كيران تيرني الظهير الأيسر لسيلتيك الاسكتلندي، دون الكشف عن مدة العقد.



وأشار إلى اللاعب الاسكتلندي (22 عامًا) أنهى الكشف الطبي اليوم في لندن، وسينضم على الفور إلى زملائه الجديد ويرتدي القميص رقم 3 مع الجانرز في الموسم الجديد.



وقال أوناي إيمري، مدرب آرسنال "يسعدنا أن ينضم كيران إلى الفريق، إنه لاعب موهوب وسيستمر معنا في التطور ويمنحنا خيارات دفاعية جيدة خلال الموسم الجديد".



وذكرت تقارير صحفية أن قيمة انتقال تيرني من سيلتيك إلى آرسنال، تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.