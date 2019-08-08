أمريكا توافق على بيع 12 مروحية (أم.أيتش.60 آر.) لكوريا الجنوبية

ذكرت الإذاعة الكورية الجنوبية (كي.بي.إس.) أن وكالة التعاون للدفاع والأمن التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أعلنت موافقتها على بيع 12 مروحية (سيهوك) من طراز (أم.أيتش.60 آر.) لشركة (لوكهيد مارتن) الأمريكية إلى كوريا بقيمة 800 مليون دولار.



ونقلت الإذاعة عن الوكالة أن الجانب الكوري كان قد أعرب عن رغبته في شراء المروحيات الـ 12 وأجهزة الرادرات ونظم الملاحة وأجهزة الاتصالات المزودة بها، مضيفة أن السلاح البحري الكوري سيقوم بتحسين قدرة تنفيذ المهام بما فيها الاستكشاف والإنقاذ والتعامل مع الغواصات.



وظلت الحكومة الكورية تدرس شراء هذا النوع من المروحيات في إطار المرحلة الثانية من مشروع مروحيات العمليات البحرية.