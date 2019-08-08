مسئول لبناني: البلاد بحاجة إلى خطاب تهدئة

قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني إن لبنان يحتاج في الوقت الراهن إلى خطاب تهدئة وليس التصعيد من قبل الفرقاء السياسيين، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد يمر بمرحلة دقيقة تقتضي تركيزا كليا على إنقاذه من دون إبطاء أو تجاذبات سياسية.



وأكد حاصباني - في حديث لإذاعة (لبنان الحر) اليوم- أن الاستمرار في التشنج السياسي والفوضى قد يضر بالجميع في لبنان الذي لا يملك رفاهية الوقت، مشيرا إلى أن الوضع يقتضي خطوات عملية على أرض الواقع لاستعادة الثقة ووضع الحلول للأزمات المالية والاقتصادية.



وأعرب نائب رئيس الوزراء اللبناني عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول تعيد التوازن السياسي إلى البلاد، وانعقاد جلسات الحكومة المتوقفة منذ أن وقعت أحداث العنف الدامي والاشتباكات المسلحة بمنطقة الجبل قبل نحو 5 أسابيع.



ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود والتوقف التام، حيث لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد عن الشهر، خشية تحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية، في ظل احتقان سياسي شديد وخلاف وانقسام كبير حول المسارات القضائية التي يجب أن تُتبع في حادثة الجبل.



ووقعت في منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي، أحداث عنف مسلحة أودت بحياة شخصين وإصابة أشخاص آخرين، على نحو تسبب في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، وذلك على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.