الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

مسئول لبناني: البلاد بحاجة إلى خطاب تهدئة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:27 م
غسان حاصباني
غسان حاصباني
أ ش أ
طباعة
ads
قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني إن لبنان يحتاج في الوقت الراهن إلى خطاب تهدئة وليس التصعيد من قبل الفرقاء السياسيين، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد يمر بمرحلة دقيقة تقتضي تركيزا كليا على إنقاذه من دون إبطاء أو تجاذبات سياسية.

وأكد حاصباني - في حديث لإذاعة (لبنان الحر) اليوم- أن الاستمرار في التشنج السياسي والفوضى قد يضر بالجميع في لبنان الذي لا يملك رفاهية الوقت، مشيرا إلى أن الوضع يقتضي خطوات عملية على أرض الواقع لاستعادة الثقة ووضع الحلول للأزمات المالية والاقتصادية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء اللبناني عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول تعيد التوازن السياسي إلى البلاد، وانعقاد جلسات الحكومة المتوقفة منذ أن وقعت أحداث العنف الدامي والاشتباكات المسلحة بمنطقة الجبل قبل نحو 5 أسابيع.

ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود والتوقف التام، حيث لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد عن الشهر، خشية تحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية، في ظل احتقان سياسي شديد وخلاف وانقسام كبير حول المسارات القضائية التي يجب أن تُتبع في حادثة الجبل.

ووقعت في منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي، أحداث عنف مسلحة أودت بحياة شخصين وإصابة أشخاص آخرين، على نحو تسبب في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، وذلك على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

استبعاد محمد صلاح من قائمة أفضل لاعب فى أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

منذ يوم

محمد الباز يكتب: لماذا كان أحمد خالد توفيق يحتقر قراءه؟

منذ حوالي 5 ساعات

"الإفتاء" توضح الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضاحى

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

بعد قليل.. بيان عاجل من الداخلية لكشف ملابسات انفجار معهد الأورام

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

"الإفتاء" توضح الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضاحى

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

ستوديو

شيرين رضا تحرم أكل "الخرفان"..تعرف على السبب

تفاصيل تورط شقيق أمير قطر في التحريض على قتل مواطن أمريكي

للأغانى الإباحية تاريخ طويل وأم كلثوم غنت «الخلاعة والدلاعة مذهبى»

تعرف على أسباب تراجع معدلات البطالة في مصر (فيديو)

رياضة

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدوري الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

مدرب النجمة الكونغولي: مباراة بيراميدز ستكون صعبة

إصابة نجم مانشستر سيتى بالرباط الصليبي

قبل مباراة السعودية.. منتخب الأردن يخسر 3 لاعبين

الرئيس نيوز

الداخلية: بيان عاجل للكشف عن تفاصيل حادث "معهد الأورام"

إحالة 10 متهمين لـ"الجنايات" بتهمة التخابر مع تنظيميّن إرهابييّن

"رويترز": مقتل شخص في تجدد للاشتباكات بمدينة "عدن" اليمنية

البيئة: سر ظهور "حوت" في أحد شواطئ الساحل الشمالي

منوعات

سبب تراكم الدهون في منطقة الأرداف

"كنز فضائى" غير مرئى يحل لغزًا كونيًا غامضًا

بيع سيارة الممثلة الراحلة إليزابيث تايلور بأكثر من نصف مليون دولار

"علي باي" الصينية تطلق خدمة لشهادات الزواج الإلكترونية

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

مقاتل أجنبي بداعش: فصيل معارض يتبع لأنقرة أطلق سراحي مقابل مبالغ مالية

زيارة سرية لقائد امريكي للصومال بهدف مواجهة حركة الشباب

غضب إخواني من هجوم دار الإفتاء على الجماعة الإرهابية

سلفي مقرب من الإخوان لوجدي غنيم: لست عالما أو قاضيا


زيت وسكر

تأثير شرب الشاي الأخضر على صحتك

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الغربية.. السبت

“تموين بني سويف” تعلن استعدادتها لعيد الأضحى

نصائح هامة من “100 مليون صحة” لزيادة اللياقة البدنية

مقالات الرأي
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
ماجد حبته
فساد فى الأمم المتحدة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
المزيد

الثقافة

مد فترة الاشتراك بمسابقة "المواهب الذهبية 2" لذوي القدرات الخاصة

"البيئة وقيم المجتمع".. ندوة مكتبية بثقافة أسيوط

افتتاح معرض في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن حياة الأميرة فوزية

"معنى كلمة وطن".. محاضرة بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك