الخارجية السعودية تنهي جميع تأشيرات الحج إلكترونيا

أنهت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، عملية إصدار التأشيرات إلكترونيًا لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات لموسم الحج للعام الحالي.



وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، أن الوزارة بدأت بالإعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وأرسلت بعثات مساندة لإنجاز عمليات منح التأشيرات للحجاج من مختلف دول العالم، ووصل العدد النهائي للحجاج الحاصلين على تأشيرات دخول (1.821.690)، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشار الدوسري إلى أن استخدام التقنيات المتطورة التي تربط ديوان وزارة الخارجية بالبعثات الرسمية والمؤقتة أسهم في الإنجاز السريع وبدقة عالية.



وتشهد المملكة استنفارا واسعا من قبل جميع أجهزة من أجل تسيير أمور الحج التي شهدت ارتفاعا في أعداد الحجاج هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة؟.