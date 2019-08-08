الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الاحتلال يعتقل طفلا فلسطينيا من منزله بدعوى إلقاء الحجارة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
ads
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، طفلا فلسطينيا بعد تحطيم باب منزله في بلدة العيسوية، بمدينة القدس المحتلة.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الفاخوري، بعد تفجير باب منزله باستخدام أجهزة خاصة، وقامت باعتقال الطفل صالح وائل أبو هدوان 13 عاما.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الفاخوري، دون وجود أحد من والدي الطفل، بينما كان الأطفال وحدهم داخل المنزل، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بخوف شديد، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الطفل بسيارة القوات الخاصة للمركز.

وأوضحت رزان الجعبة محامية مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال حولت الطفل لمركز شرطة "شارع صلاح الدين" بحجة إلقاء الحجارة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

تعديلات جديدة على قانون التأمين الاجتماعي الشامل.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

انتهاء النزاع بين الأهلى مع شركة "صلة" الرياضية

منذ حوالي 21 ساعة

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

منذ حوالي 4 ساعات

صاحبة أشهر صورة في حادث معهد الأورام تروي تفاصيل التفجير (فيديو)

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

بعد قليل.. بيان عاجل من الداخلية لكشف ملابسات انفجار معهد الأورام

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

"الإفتاء" توضح الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضاحى

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

ستوديو

شيرين رضا تحرم أكل "الخرفان"..تعرف على السبب

تفاصيل تورط شقيق أمير قطر في التحريض على قتل مواطن أمريكي

للأغانى الإباحية تاريخ طويل وأم كلثوم غنت «الخلاعة والدلاعة مذهبى»

تعرف على أسباب تراجع معدلات البطالة في مصر (فيديو)

رياضة

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدوري الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

مدرب النجمة الكونغولي: مباراة بيراميدز ستكون صعبة

إصابة نجم مانشستر سيتى بالرباط الصليبي

قبل مباراة السعودية.. منتخب الأردن يخسر 3 لاعبين

الرئيس نيوز

الداخلية: بيان عاجل للكشف عن تفاصيل حادث "معهد الأورام"

إحالة 10 متهمين لـ"الجنايات" بتهمة التخابر مع تنظيميّن إرهابييّن

"رويترز": مقتل شخص في تجدد للاشتباكات بمدينة "عدن" اليمنية

البيئة: سر ظهور "حوت" في أحد شواطئ الساحل الشمالي

منوعات

سبب تراكم الدهون في منطقة الأرداف

"كنز فضائى" غير مرئى يحل لغزًا كونيًا غامضًا

بيع سيارة الممثلة الراحلة إليزابيث تايلور بأكثر من نصف مليون دولار

"علي باي" الصينية تطلق خدمة لشهادات الزواج الإلكترونية

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

مقاتل أجنبي بداعش: فصيل معارض يتبع لأنقرة أطلق سراحي مقابل مبالغ مالية

زيارة سرية لقائد امريكي للصومال بهدف مواجهة حركة الشباب

غضب إخواني من هجوم دار الإفتاء على الجماعة الإرهابية

سلفي مقرب من الإخوان لوجدي غنيم: لست عالما أو قاضيا


زيت وسكر

تأثير شرب الشاي الأخضر على صحتك

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الغربية.. السبت

“تموين بني سويف” تعلن استعدادتها لعيد الأضحى

نصائح هامة من “100 مليون صحة” لزيادة اللياقة البدنية

مقالات الرأي
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
ماجد حبته
فساد فى الأمم المتحدة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
المزيد

الثقافة

مد فترة الاشتراك بمسابقة "المواهب الذهبية 2" لذوي القدرات الخاصة

"البيئة وقيم المجتمع".. ندوة مكتبية بثقافة أسيوط

افتتاح معرض في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن حياة الأميرة فوزية

"معنى كلمة وطن".. محاضرة بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك