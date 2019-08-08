شرطة التموين تضبط 18 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية موسعة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، خلال 24 ساعة، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 18 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط القوات خلالها 7،960 طن سكر، و1080عبوة زيت.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.