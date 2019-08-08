روسيا تعلن 3 منظمات غير حكومية غير مرغوب بها بالبلاد

أعلن مكتب المدعي العام الروسي ثلاث منظمات غير حكومية غربية غير مرغوب بها في روسيا لقيامها بدعاية تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع وتصعيد الاحتجاجات، وهي منظمات "المجلس الأطلسي" و"روسيا الحرة" (الولايات المتحدة)، و"المؤتمر العالمي للأوكرانيين" (كندا).



وقال رئيس القسم القانوني للمدعي العام أرتور زافالونوف اليوم الخميس "إن هذه المنظمات تقوم بحملات دعائية إعلامية مناهضة لروسيا والتشهير بقيادة البلاد وتأليب الرأي العام بهدف تغيير السلطة وتهيئة الظروف لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي وتصعيد الاحتجاج".



وأضاف: "إن هذه المنظمات تنفذ مشاريع لتقويض الأسس الاقتصادية للدولة وإظهار روسيا كدولة معادية، وتدعو إلى فرض عقوبات أقوى وخلق ذرائع لتنفيذ سياسة عدائية تجاه بلدنا"، مشيرا إلى أنها تتدخل في الشئون الداخلية لروسيا، بما في ذلك الحملات الانتخابية وممارسة التأثير على نتائج الانتخابات.



وتشهد موسكو - منذ أواخر يونيو الماضي - مظاهرات غير مرخصة لمرشحين استبعدوا من الانتخابات المحلية بالعاصمة الروسية، المقرر عقدها 8 سبتمبر القادم. وتم توقيف 1074 شخصا بسبب هذه المظاهرات، وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية قضايا جنائية تشمل أعمال شغب واعتداءات على ممثلي السلطات.