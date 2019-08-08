عزت شاكر يكتب:عايش ليه؟.. جان بول سارتر« 11 »

سارتر فيلسوف وروائى، وكاتب مسرحى، وكاتب سيناريو، وناقد أدبى، وناشط سياسى فرنسى.



أعلن سارتر عن إلحاده فى مسرحية «الغثيان» و«الشيطان والإله الطيب»، فقال: «وحدى قررت الشر، واخترعت الخير، أنا الذى أفعل المعجزات، أنا الذى أتهم نفسى، وأنا وحدى من أستطيع الغفران لنفسى، أنا الإنسان، إذا كان الله موجودًا فإن الإنسان هو العدم».



كما رأى سارتر العكس، أى إذا كان الإنسان موجودًا فالله هو العدم.. وقال أيضًا: «إن وجود الله يعطل وجودى أنا، فالأفضل ألا يكون الله موجودًا حتى أُوجد أنا». وهكذا كان يجاهر سارتر بإنكاره الكامل وجود الله والحياة الأخروية، والثواب والعقاب، فلا يوجد عالم غير عالم الإنسان، والإنسان هو المحور الرئيسى لفلسفة سارتر وأدبه. كما وصف سارتر فى مذكراته الذين يعتقدون بوجود الله بأنهم «المؤمنون الجبناء القذرون». وقال قولته الملعونة: «أبانا الذى فى السموات ابقِ فيها».



نادى سارتر بالحرية، بل قل الإباحية، فنظر للزواج والعائلة نظرة غير مقدَّسة، ولكى تتصوَّر ما أقصده، يكفى أن تقرأ كتاب «رأس إلى رأس» الذى تتحدث فيه مؤلفته «هيزال راولى» عن حياة سارتر وزوجته دى بوفوار، فعند زواجهما أفهم سارتر زوجته أن الإخلاص لشخص واحد كثمن لاستمرار العلاقة الزوجية هو كذبة تاريخية، وقبلت زوجته هذا على مضض، فكان مسموحًا لكل منهما بأن يقع فى حب أى إنسان، ورأيا أن هذه الفكرة «وجودية»، وتحمل المساواة بين الرجل والمرأة، وبذلك كانت لسارتر عشيقاته، يترك الواحدة ليرتمى فى أحضان الأخرى. والأمر العجيب أن زوجته «دى بوفوار» لم تتضايق من هذا، وكانت تفعل أيضًا مثله، وكم تألمت على فراق عشيقها «نيسلون» الروائى الأمريكى، وظل سارتر متزوجًا دى بوفوار إلى نهاية حياته، وهو لا يكف عن مغامراته النسائية، ولا يشعر بالشبع والاكتفاء قط.



يقول سارتر: أنا فقاعة فارغة على شاطئ محيط هذه الحياة، وقال فى كتابه «الغثيان» صـ١٦٩: «كل كائن يولد دون سبب، ويتابع مسيرته فى الوجود عن ضعف، ويموت صدفة».



يقول الدكتور لويس عوض عن فلسفة سارتر: «الوجود عند سارتر فى ذاته وجود بلا غاية، وجود سخيف فى عالم لا معقول، والإنسان موجود لا يعرف من أين أتى، ولا إلى أين هو ذاهب، فهو بمثابة لقيط فى مكان موحش، لا يجد حوله أبًا ولا أمًا، وليس له ما يعتمد عليه إلا نفسه، وكل ما يعرفه عن وجوده هو أنه محكوم ومُسيَّر.. فلا فرق إذن بين الإنسان والحيوان، إلا فى شىء واحد؛ وهو الإرادة العاقلة»... ورغم علاقات سارتر العاطفية والاجتماعية المتشعبة، كان يشعر بالوحدة القاتلة حتى قال: «أصبحت راشدًا وحيدًا، لا أب ولا أم ولا مقر لى، وأكاد أكون بلا اسم». لاحظ غياب الهدف والمعنى من حياة سارتر، حقًا عندما يغيب الله من الحياة تغيب الحياة، ويغيب المعنى.



