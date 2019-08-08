الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الأضحية.. أمنية عزيزة في غزة لضيق ذات اليد بسبب الحصار

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:22 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
اعتاد ضابط الشرطة على الاحتفال بعيد الأضحى مع أسرته في قطاع غزة بذبح شاة امتثالًا للسُنّة التي يقتدي بها القادرون.

إلا أن علي، البالغ من العمر 49 عامًا، يقول إنه لا يقدر على شراء شاة هذا العام في العيد الذي يحل الأسبوع المقبل بعد أن خفضت السلطة الفلسطينية مرتبه إلى النصف قبل خمسة أشهر.

وقال الشرطي الذي يعول خمسة أولاد وطلب عدم نشر بقية اسمه: ”أنا كنت بضحي كل سنة وبذبح خروف بس هاي السنة مافيش إمكانية. أنا خجلان من ربنا وبدعي أنه يسامحني“.

تعيش غزة تحت حصار منذ سنوات تفرضه إسرائيل، يقول البنك الدولي إنه ألحق ضررًا فادحًا باقتصاد القطاع.

ويعتمد ما يقرب من 80% من سكان القطاع البالغ عددهم مليونان على شكل من أشكال المساعدات، كما أن نسبة العاطلين عن العمل تزيد على النصف.

وقال علي إن السلطة الفلسطينية خفضت مرتبه إلى النصف في مارس الماضي، ليصبح دخله 1500 شيقل (431 دولارًا). ويبلغ سعر الشاة حوالي 500 دولار.

ولا يزال للسلطة الفلسطينية، التي تمارس قدرًا محدودًا من الحكم الذاتي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حوالي 25 ألف موظف مدني في غزة، يتلقون رواتبهم منها رغم الخلاف القائم منذ أكثر من 10 سنوات مع حركة حماس المسيطرة على القطاع.

وانخفضت مرتبات كثيرين من العاملين في السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، في مارس آذار، وسط نزاع مع إسرائيل على ما تدفعه السلطة من أموال لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

موضوعات متعلقة

منذ 35 دقيقة

بعد قليل.. بيان عاجل من الداخلية لكشف ملابسات انفجار معهد الأورام

منذ يوم

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

منذ حوالي 12 ساعة

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

بعد قليل.. بيان عاجل من الداخلية لكشف ملابسات انفجار معهد الأورام

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

"الإفتاء" توضح الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضاحى

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

ستوديو

شيرين رضا تحرم أكل "الخرفان"..تعرف على السبب

تفاصيل تورط شقيق أمير قطر في التحريض على قتل مواطن أمريكي

للأغانى الإباحية تاريخ طويل وأم كلثوم غنت «الخلاعة والدلاعة مذهبى»

تعرف على أسباب تراجع معدلات البطالة في مصر (فيديو)

رياضة

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدوري الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

مدرب النجمة الكونغولي: مباراة بيراميدز ستكون صعبة

إصابة نجم مانشستر سيتى بالرباط الصليبي

قبل مباراة السعودية.. منتخب الأردن يخسر 3 لاعبين

الرئيس نيوز

الداخلية: بيان عاجل للكشف عن تفاصيل حادث "معهد الأورام"

إحالة 10 متهمين لـ"الجنايات" بتهمة التخابر مع تنظيميّن إرهابييّن

"رويترز": مقتل شخص في تجدد للاشتباكات بمدينة "عدن" اليمنية

البيئة: سر ظهور "حوت" في أحد شواطئ الساحل الشمالي

منوعات

سبب تراكم الدهون في منطقة الأرداف

"كنز فضائى" غير مرئى يحل لغزًا كونيًا غامضًا

بيع سيارة الممثلة الراحلة إليزابيث تايلور بأكثر من نصف مليون دولار

"علي باي" الصينية تطلق خدمة لشهادات الزواج الإلكترونية

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

مقاتل أجنبي بداعش: فصيل معارض يتبع لأنقرة أطلق سراحي مقابل مبالغ مالية

زيارة سرية لقائد امريكي للصومال بهدف مواجهة حركة الشباب

غضب إخواني من هجوم دار الإفتاء على الجماعة الإرهابية

سلفي مقرب من الإخوان لوجدي غنيم: لست عالما أو قاضيا


زيت وسكر

تأثير شرب الشاي الأخضر على صحتك

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الغربية.. السبت

“تموين بني سويف” تعلن استعدادتها لعيد الأضحى

نصائح هامة من “100 مليون صحة” لزيادة اللياقة البدنية

مقالات الرأي
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
ماجد حبته
فساد فى الأمم المتحدة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
المزيد

الثقافة

مد فترة الاشتراك بمسابقة "المواهب الذهبية 2" لذوي القدرات الخاصة

"البيئة وقيم المجتمع".. ندوة مكتبية بثقافة أسيوط

افتتاح معرض في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن حياة الأميرة فوزية

"معنى كلمة وطن".. محاضرة بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك