الأضحية.. أمنية عزيزة في غزة لضيق ذات اليد بسبب الحصار

اعتاد ضابط الشرطة على الاحتفال بعيد الأضحى مع أسرته في قطاع غزة بذبح شاة امتثالًا للسُنّة التي يقتدي بها القادرون.



إلا أن علي، البالغ من العمر 49 عامًا، يقول إنه لا يقدر على شراء شاة هذا العام في العيد الذي يحل الأسبوع المقبل بعد أن خفضت السلطة الفلسطينية مرتبه إلى النصف قبل خمسة أشهر.



وقال الشرطي الذي يعول خمسة أولاد وطلب عدم نشر بقية اسمه: ”أنا كنت بضحي كل سنة وبذبح خروف بس هاي السنة مافيش إمكانية. أنا خجلان من ربنا وبدعي أنه يسامحني“.



تعيش غزة تحت حصار منذ سنوات تفرضه إسرائيل، يقول البنك الدولي إنه ألحق ضررًا فادحًا باقتصاد القطاع.



ويعتمد ما يقرب من 80% من سكان القطاع البالغ عددهم مليونان على شكل من أشكال المساعدات، كما أن نسبة العاطلين عن العمل تزيد على النصف.



وقال علي إن السلطة الفلسطينية خفضت مرتبه إلى النصف في مارس الماضي، ليصبح دخله 1500 شيقل (431 دولارًا). ويبلغ سعر الشاة حوالي 500 دولار.



ولا يزال للسلطة الفلسطينية، التي تمارس قدرًا محدودًا من الحكم الذاتي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حوالي 25 ألف موظف مدني في غزة، يتلقون رواتبهم منها رغم الخلاف القائم منذ أكثر من 10 سنوات مع حركة حماس المسيطرة على القطاع.



وانخفضت مرتبات كثيرين من العاملين في السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، في مارس آذار، وسط نزاع مع إسرائيل على ما تدفعه السلطة من أموال لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.