المريمي ينفي صحة تكليف عقيلة صالح شخصين بمتابعة الأموال الليبية بالخارج

نفى المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي عبدالكريم المريمي صحة الرسالة المتداولة باسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عبر العديد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بشأن تكليف رئيس مجلس النواب شخصين بمتابعة الأموال الليبية بالخارج.



وأكد المريمي في بيان أرسل لـ "الدستور" نسخة منه، أن هذا التكليف مزور والرسالة المنشورة مزورة وغير صحيحة وأن رئيس المجلس لم يقم بتكليفهما.



ووجه المريمي بالتحقيق في الجهات التى تقف وراء هذه الافعال الخسيسة والتي تقوم بالتزوير والاختلاس وملاحقتها دوليا ومحليا وتقديمها للعدالة لنيل العقوبة الرادعة.



يشار إلى مجلس النواب الليبي أصدر مطلع ابريل الماضي، بيانا طالب فيه بالوقوف أمام سعي بعض الدول الأوروبية بالتنسيق مع أطراف داخلية رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.



ودعا المجلس حينها إلى «إرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي».



