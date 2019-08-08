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عالم

السفير المصري في الخرطوم يزور جامعة أم درمان الأهلية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:29 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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زار حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، جامعة أم درمان الأهلية، حيث التقى بالدكتور كرار أحمد بشير العبادي، مدير الجامعة، فضلًا عن عدد من الأساتذة العاملين بها، وتضمن اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجامعة وعددا من الجامعات المصرية، وخاصةً فيما يتعلق بتبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب من الجانبين، وكذا إقامة الحلقات النقاشية والندوات، بما يُثري الرصيد الثقافي لدى الطرفين.

وأشاد السفير عيسى بجهود جامعة أم درمان الأهلية، ودورها في إعداد وتجهيز العديد من الطلاب للالتحاق بسوق العمل في مختلف التخصصات. هذا وقد لاقت الزيارة ترحيبًا كبيرًا من أساتذة الجامعة الأهلية، لما لها من دور في توطيد أواصر التعاون العلمي مع الجامعات المصرية على كافة الأصعدة.

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