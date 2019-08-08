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عالم

بعد أسر جندى إسرائيلى.. الضفة الغربية تتحول لـ"ساحة مواجهة" تقلق الاحتلال

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:04 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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تشهد الضفة الغربية المحتلة، في الآونة الأخيرة، تصاعدًا في وتيرة العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء كانت عمليات طعن أو دهس، ما يؤرق تل أبيب من خطر اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم (الخميس) العثور على جثة جندي إسرائيلي، بها آثار طعن، في مستوطنة "غوش عتصيون"، ببيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة، موضحًا أنه من اليهود المتشددين، وكان يدرس في كلية عسكرية للمتدينين، وأنه كان في المراحل الأولى من خدمته العسكرية.

- عملية أسر وطعن
أكد أن رونين مانيس، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه كانت هناك محاولة لأسر الجندي، وتم قتله خلال تنفيذها، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال أنه "يواصل عملية تمشيط بيت لحم من أجل العثور على منفذي الحادث، متهمًا الخلية بالانتماء إلى حركة حماس الفلسطينية".

وتمكن فلسطينيون من أسر الجندى (18 عاما) وأمروه بالصعود إلى السيارة التي يستقلونها، وحدثت مشادات، مما أدى إلى مقتله. وتم فقدان آثار الجندي قبل يوم من العثور على جثته، حسبما أذاع تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

- تقديرات الشاباك
قال جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" إن تقديراته تؤكد أن الجندي لم يقتل في المكان الذي وجدت فيه جثته، مشيرًا إلى أن منفذي العملية اختطفوه، وألقوا بجثته دون ملابسه العسكرية.

- تحذيرات من "هدوء مخادع" في الضفة
وحذر مسئول أمني إسرائيلي من الانخداع بالهدوء الحالي في الضفة الغربية، قائلا إن الهدوء الحالي مضلل، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المسئول، منذ نحو يومين، أن الانخفاض الحالي في العمليات الأمنية بالضفة الغربية ليس إلا هدوءًا نسبيًا ضعيفًا ومضللًا للغاية، موضحًا أن حركة حماس الفلسطينية  تسعى لتنفيذ عمليات ضد المستوطنين ونقاط تمركز قوات الجيش والشرطة هناك.

كما أوضح أنه خلال شهر يوليو الماضي وقعت 92 عملية ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي بالضفة، مقابل 123 عملية وقعت خلال شهر يونيو الماضي.

- الاحتلال يحظر النشر
من جانبه، أعلن الاحتلال الإسرائيلي حظر نشر أي معلومات أخرى عن الحادث، اليوم، لمدة شهر كامل، إضافة لمنع بث فيديو الاختطاف الذي سجلته الكاميرات.

في السياق ذاته، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش يجري عملية مطاردة من أجل اعتقال منفذي العملية، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

- ليبرمان يهاجم نتنياهو
لم يضيع أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير جيش الاحتلال السابق، الفرصة ليهاجم نتنياهو، قائلا إن حكومته تخضع لحركات المقاومة الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى توسيع عملياتهم في مدينة القدس والضفة الغربية.

- حماس ترحب بالعملية
من جانبها، أعربت حركة حماس الفلسطينية عن تحيتها للمقاومين منفذي العملية في الضفة الغربية، قائلة، في بيان: "نحيي أبناء شعبنا الأبطال المقاومين منفذي العملية البطولية... وندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى الانحياز لخيار شعبنا في الدفاع عن أرضه، ووقف التنسيق الأمني بشكل حقيقي، والبدء بمقاومة حقيقية وفعلية على الأرض، وتوجيه الجماهير الفلسطينية نحو حالة نضالية شعبية يكون عنوانها التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة".

- إسرائيل والتصعيد
قال موشيه يعالون، وزير جيش الاحتلال الأسبق وأحد قادة حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي: إن حماس تدرك جيدًا أن تل أبيب، وتحديدا حكومة نتنياهو، لا تريد الاتجاه للتصعيد في قطاع غزة المحاصر، قبل الانتخابات.

وأوضح أنه لهذا السبب، تسعى حماس للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ مطالبها، مشيرًا إلى أن أحد المواقع التي تضغط بها على تل أبيب هي الضفة الغربية، وامتداد عمليات المقاومة إليها.

- الشاباك يتهم حماس بالتخطيط لهجمات تفجيرية
وكان "الشاباك" قد أعلن، منذ نحو يومين، إنه تمكن من إحباط عملية تفجيرية، خططت لها حماس داخل مدينة القدس المحتلة، زاعمًا أنه عثر على عبوة ناسفة كونتها خلية تابعة للحركة، كانت موجودة داخل مدينة الخليل.

وأكد الشاباك اعتقال عناصر الخلية، كما ادعى أنه عثر على مختبر لتحضير المتفجرات في الخليل، تابع لحماس.

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