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حوادث
أنباء عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية فى مواجهات مع الداخلية فى الفيوم
الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:02 م
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أنباء عن مصرع عدد من العناصر الإرهابية بمحافظة الفيوم فى مواجهات مع الداخلية.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
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