رئيس الوزراء: لن نتهاون فى محاربة الإرهاب.. ومستمرون فى البناء

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الحكومة، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بجولة موسعة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، استمعوا خلالها إلى شرح تفصيلي من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل المشروعات، والموقف التنفيذى لها.



وتجول الوزراء برفقة رئيس الوزراء، بالمنطقة الشاطئية، وصعدوا إلى أحد الأبراج، حيث شرح لهم وزير الاسكان الموقف التنفيذى للأعمال.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته والوزراء إلى المشروعات المختلفة في مدينة العلمين الجديدة، هي رسالة مهمة، بأن الحكومة موجودة في قلب هذه المنطقة؛ وبقوله "ليرى الشعب المصري حجم الإنجاز الذي تحقق على الأرض خلال عامين، بينما يستلزم في الفترات العادية أكثر من هذه الفترة بكثير".



واستكمل "مدبولي" قائلا "إننا اليوم نتحدث عن مدينة بأكملها، بها مشروعات سكنية، وجامعات، ومدينة للثقافة والفنون، ومشروعات سياحية وترفيهية، وأبراج عملاقة، تلك رسالة تأكيد على أننا نستطيع أن نتقدم، وتحرك بسرعة من أجل مستقبل أفضل لأولادنا".



وتطرق رئيس الوزراء إلى انخفاض رقمي التضخم والبطالة، اللذين أعلنت عنهما وزيرة التخطيط اليوم، موضحا أن نسب البطالة أصبحت أقل مما عليه في بلدان عديدة بالمنطقة، فالاقتصاد والبناء هما التحدي الأكبر، وكلما ازداد الإنجاز بهما، تزيد هجمات الإرهاب شراسة، ولن يستطيع أحد أن يوقف محاولات التقدم، حسب تعبيره.



وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لذوي شهداء ومصابي حادث معهد الأورام، معبرا عن فخره بالمواطنين الذين وقفوا إلى جانب الدولة، ويتعاونون معها للحفاظ على استقرار بلدهم، مؤكدًا استمرار الجهود لتحسين الأوضاع ومواجهة شراسة الإرهاب من جانب الدولة، وبقوله "كلما ازدادت شراسة الإرهاب ازددنا قوة وإصرارا على استكمال البناء والعمل، وبهذا وحده تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة كما نطمح".



وخلال جولتهم بالمنطقة الشاطئية، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 15 برجًا سكنيًا بمدينة العلمين الجديدة بارتفاعات تتراوح بين 30 و42 دورًا، بإجمالى 4577 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 50 و350 م2، بخلاف المحلات التجارية والجراجات والمطاعم وحمامات السباحة، ووصل متوسط نسبة التنفيذ 54 %، حيث تم الوصول إلى صب الدور الـ 26.



وبشأن أعمال الكبارى بالمنطقة الشاطئية، أوضح "الجزار"، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 2 كوبرى سيارات أعلى فتحات بوغازى (1 & 2)، و2 كوبرى مشاة على الممشى أعلى بوغازى ( 3 & 4 )، وجارٍ ربط كبارى المشاة مع كبارى السيارات، وتم الانتهاء من الطريق الساحلى الجديد، بطول 48 كم، وجارٍ تنفيذ 3 كباري؛ لتلافي التقاطعات السطحية، وهي (كوبري أمام بوابة مارينا 1 أعلى الطريق الساحلي القائم - كوبرى أعلى السكة الحديد (الإسكندرية- مطروح ) - كوبرى أعلى طريق وادي النطرون)، وبلغت نسبة إنجازها 15 %، بجانب تنفيذ كوبرى مزلقان سيدى عبدالرحمن، بنسبة إنجاز 35 %، وتنفيذ 5 كباري أعلى البحيرات الشرقية، وهي (كوبرى سيارات على طريق C15 بنسبة إنجاز 59 % - 2 كوبرى سيارات على طريق C5 بنسبة إنجاز 66 % - 2 كوبرى على طريقى A1-A2 بنسبة إنجاز 50 %)، بينما بلغت نسبة تنفيذ فرمة الطرق بالمنطقة الشاطئية 50 %.



وأضاف وزير الإسكان بأنه يجرى أيضًا بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذ 4096 وحدة بمشروع "سكن مصر" (128 عمارة – ارتفاع أرضى + 7 أدوار متكررة – العمارة بها 32 وحدة)، وبلغت نسبة التنفيذ 18%، وجارٍ الإعداد لبيع المرحلة الأولى، وجارٍ تنفيذ 1320 وحدة بإسكان "الداون تاون"، بمساحات تتراوح بين 100 و320 م2، وبلغت نسبة الإنجاز 37 %، وجارٍ الإعداد لبيع المرحلة الأولى، كما أنه جارٍ تنفيذ 12500 وحدة بالمرحلة الأولى بالحي اللاتيني بمساحات تتراوح بين 70 و240 م2، وبلغت نسبة الإنجاز 14 %، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ كمبوند بمساحة 700 فدان، ويضم فيلات وشاليهات وعمارات، وتتراوح المسطحات بها بين100 و350 م2، بخلاف الخدمات التجارية والترفيهية.



واستكمل وزير الإسكان، موضحًا استمرار تنفيذ المدينة الثقافية والتراثية، بمدينة العلمين الجديدة، وتبلغ مساحتها 270 فدانًا، وتضم (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثماري)، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالكامل بالمنطقة التجارية والترفيهية، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات، وبلغت نسبة الإنجاز 30 %، وجارٍ تخصيص أنشطة مختلفة للمحلات بنظام حق الانتفاع، وتم تخصيص 5 قطع أراضِ بالمنطقة الصناعية بأنشطة مختلفة، وتم تسليم المرحلة الأولى للمطور الصناعى بمسطح 500 ألف م2، من إجمالى 2.7 مليون متر مسطح، وتم بدء العمل بها.



وأشار الوزير إلى أنه جارٍ الانتهاء من تشطيبات المرحلة الأولى بالممشى السياحي والشاطئي، والذي يبلغ طوله الإجمالي 7 كم، وجارٍ تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، وتبلغ مساحة الفرع 62 فدانًا، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسي – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات)، وبلغت نسبة الإنجاز 80%، وسيتم تشغيل 4 كليات بالعام الدراسى 2019 – 2020، كما أنه جارٍ تنفيذ جامعة العلمين الأهلية، ويبلغ إجمالي مساحتها 128 فدانًا، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة)، وجارٍ العمل في المرحلة الأولي، وبلغت نسبة الإنجاز 80%.



وفيما يتعلق بأعمال المرافق بمدينة العلمين الجديدة، قال وزير الإسكان: إنه جارٍ تنفيذ خط المياه الجديد من محطة التحلية الرئيسية للمدينة بطاقة 150 ألف م3يوم، لتغذية المنطقة الصناعية، ومشروعات الجامعة الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومشروع سكن مصر، وبلغت نسبة الإنجاز 30 %، وتنفيذ أعمال شبكات المرافق (فرمة طرق - شبكات التغذية والصرف) بالمنطقة الجنوبية من المرحلة الأولى للمدينة بمسطح 15600 فدان، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، موضحا قرب الانتهاء من أعمال التكريك وتشكيل وحماية جوانب البحيرات الشرقية بمسطح 385 فدانًا، وتنفيذ أعمال الحفر والتشكيل للبحيرات الغربية بمسطح 344 فدانًا، وبلغت نسبة التنفيذ 17%، وللبحيرات الجنوبية بمسطح 237 فدانًا، وبلغت نسبة التنفيذ 11 %.